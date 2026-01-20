الزلزولي: نهائي كأس إفريقيا كان مؤلما.. والانتقادات ستجعل دياز أقوى

وصف عبد الصمد الزلزولي لاعب منتخب المغرب أحداث المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا بالمؤلمة.

وخسر المغرب من السنغال بهدف دون رد في نهائي مثير لكأس أمم إفريقيا.

وقال عبد الصمد الزلزولي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "كأس أمم إفريقيا ليست كما كنا نتوقع، لكنها كانت جيدة".

وأوضح "ما حدث في الملعب خلال النهائي كان أمرا مؤلما، لكن الآن أفكر فقط في بيتيس، وأفضل ألا أتحدث عما حدث".

وتابع "طريقة تسديد براهيم دياز؟ لا أعرف، لقد كان قراره ويجب احترامه. أعتقد أن الانتقادات ستجعله أقوى".

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة في أرض الملعب والمدرجات.

وخسر منتخب المغرب المباراة النهائية بطريقة مثيرة بهدف دون مقابل أمام السنغال عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.