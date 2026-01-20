تقارير: فولام يرغب في ضم أوسكار بوب من سيتي
الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 17:32
كتب : FilGoal
أوضحت شبكة ذا أثليتك أن رحيل أوسكار بوب عن مانشستر سيتي هذا الشهر أصبح وشيكا.
أوسكار بوب
النادي : مانشستر سيتي
وذلك وسط اهتمام من أندية إنجليزية وألمانية وبرتغالية بضمه.
في الوقت نفسه، ذكر فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن فولام دخل في محادثات من أجل ضم أوسكار بوب من مانشستر سيتي.
ومن المرجح أن يقبل سيتي عرضا بقيمة 30 مليون جنيه استرليني لإتمام الصفقة.
وأفادت تقارير أن تفكير أوسكار بوب في الرحيل جاء بعد انضمام أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي هذا الشهر.
سيمينيو الذي انضم لسيتي قبل أيام، تألق سريعا وسجل هدفين خلال 3 مباريات بأيامه الأولى مع الفريق السماوي.
وشارك أوسكار بوب في 15 مباراة مع سيتي هذا الموسم، معظمها كبديل.
إذ لعب 739 دقيقة، ولم يسجل أي أهداف، لكنه صنع هدفا.
