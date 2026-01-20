تقارير: فولام يرغب في ضم أوسكار بوب من سيتي

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 17:32

كتب : FilGoal

أوسكار بوب

أوضحت شبكة ذا أثليتك أن رحيل أوسكار بوب عن مانشستر سيتي هذا الشهر أصبح وشيكا.

وذلك وسط اهتمام من أندية إنجليزية وألمانية وبرتغالية بضمه.

في الوقت نفسه، ذكر فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن فولام دخل في محادثات من أجل ضم أوسكار بوب من مانشستر سيتي.

أخبار متعلقة:
أثليتك: أستون فيلا يصارع يوفنتوس على ضم ماتيتا لا جازيتا ديلو سبورت: روما يتفق مع أستون فيلا على قطع إعارة بايلي محمد صلاح يعود إلى ليفربول ويباشر عمله سكاي: شالكه يتوصل لاتفاق مع دجيكو

ومن المرجح أن يقبل سيتي عرضا بقيمة 30 مليون جنيه استرليني لإتمام الصفقة.

وأفادت تقارير أن تفكير أوسكار بوب في الرحيل جاء بعد انضمام أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي هذا الشهر.

سيمينيو الذي انضم لسيتي قبل أيام، تألق سريعا وسجل هدفين خلال 3 مباريات بأيامه الأولى مع الفريق السماوي.

وشارك أوسكار بوب في 15 مباراة مع سيتي هذا الموسم، معظمها كبديل.

إذ لعب 739 دقيقة، ولم يسجل أي أهداف، لكنه صنع هدفا.

أوسكار بوب مانشستر سيتي فولام
نرشح لكم
خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه لضم ناصر ماهر 4 سنوات ونصف خبر في الجول - وادي دجلة يتمم تعاقده مع الكرواتي دانييل ميسكيتش أثليتك: أستون فيلا يصارع يوفنتوس على ضم ماتيتا كما كشف في الجول - سيراميكا يعلن ضم محمد عبد الله من الأهلي نانت يعلن ضم علي يوسف مدافع ليبيا خبر في الجول - برشلونة يرسل عقود حمزة عبد الكريم إلى الأهلي خلال ساعات فوت ميركاتو: مارسيليا يحصل على موافقة نوانيري لضمه لا جازيتا ديلو سبورت: روما في مفاوضات مع توتنام لضم تيل ودراجوسين
أخر الأخبار
كومباني: نضع خطة لمشاركة جمال موسيالا بعد عودته من الإصابة 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه لضم ناصر ماهر 4 سنوات ونصف 8 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - وادي دجلة يتمم تعاقده مع الكرواتي دانييل ميسكيتش 26 دقيقة | ميركاتو
كأس مصر – بتروجت يهزم مودرن سبورت ويواجه بيراميدز في ربع النهائي 27 دقيقة | الكرة المصرية
الزلزولي: نهائي كأس إفريقيا كان مؤلما.. والانتقادات ستجعل دياز أقوى 27 دقيقة | أمم إفريقيا
تقارير: فولام يرغب في ضم أوسكار بوب من سيتي 37 دقيقة | ميركاتو
أثليتك: أستون فيلا يصارع يوفنتوس على ضم ماتيتا 45 دقيقة | ميركاتو
الكونفدرالية – تحديد عدد المشجعين في مباراة الزمالك أمام المصري 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521664/تقارير-فولام-يرغب-في-ضم-أوسكار-بوب-من-سيتي