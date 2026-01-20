أثليتك: أستون فيلا يصارع يوفنتوس على ضم ماتيتا

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 17:24

كتب : FilGoal

جان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي أستون فيلا دخل سباق التعاقد مع جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح التقرير أن أستون فيلا أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ماتيتا.

وأضاف التقرير أن كريستال بالاس يدرس إمكانية ضم إيفان جيسان مهاجم أستون فيلا في المقابل.

ويأتي اهتمام فيلا بماتيتا في إطار سعي المدير الفني أوناي إيمري إلى تعزيز الخط الأمامي للفريق، حيث يُعد المهاجم الفرنسي أحد الخيارات المطروحة، إلى جانب أسماء أخرى من بينها تامي أبراهام.

من جهته، أرسل نادي يوفنتوس عرضا جديدا إلى كريستال بالاس للتعاقد مع جان فيليب ماتيتا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بحسب صحيفة توتو سبورت.

وأفاد التقرير أن يوفنتوس أرسل عرضا جديدا لكريستال بالاس لضم ماتيتيا على سبيل الإعارة مقابل 2.5 مليون يورو مع إمكانية الشراء بـ 30.5 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن بند أحقية الشراء يصبح إلزاميا حال تأهل يوفنتوس إلى أي بطولة أوروبية الموسم المقبل.

وكان كريستال بالاس قد رفض العرض الأول من يوفنتوس مطالبا الحصول على 35 مليون يورو.

ومنح ماتيتا موافقته على الانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن يوفنتوس لا يزال مطالبا بالاتفاق مع وكيل اللاعب وإدارة كريستال بالاس لحسم الصفقة.

وينتهي تعاقد ماتيتا مع النادي الإنجليزي في 2027.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 33 مباراة رفقة كريستال بالاس في الموسم الجاري وسجل 10 أهداف وصنع هدفين.

ويمر كريستال بالاس بفترة صعبة بعد رحيل مارك جيهي إلى مانشستر سيتي وانتقاد أوليفير جلاسنر المدير الفني للفريق إدارة ناديه بسبب رحيل النجوم.

جان فيليب ماتيتا أستون فيلا يوفنتوس كريستال بالاس
