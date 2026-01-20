كأس مصر – بيراميدز يتخطى الجونة بثلاثية ويصل لربع النهائي

فاز بيراميدز على منافسه الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر اليوم الثلاثاء.

وأقيمت المباراة على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

وسجل محمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ومروان حمدي.

وظهر حامد حمدان للمرة الأولى مع بيراميدز بعد الانضمام قادما من بتروجت في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشارك اللاعب الفلسطيني بشكل أساسي في المباراة.

وافتتح زلاكة النتيجة في الدقيقة التاسعة بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

ثم ضاعف زيكو الفارق في الدقيقة 23 بعد تسديدة من اللمسة الأولى من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من زلاكة.

وبعد 4 دقائق أضاف مروان حمدي الهدف الثالث عقب تسديدة أعلى حارس المرمى.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز الفائز من مباراة بتروجت ضد مودرن سبورت في دور ربع النهائي.

