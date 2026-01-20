كأس مصر – بيراميدز يتخطى الجونة بثلاثية ويصل لربع النهائي

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 16:45

كتب : FilGoal

مروان حمدي - مصطفى عبد الرؤوف - بيراميدز

فاز بيراميدز على منافسه الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر اليوم الثلاثاء.

وأقيمت المباراة على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

وسجل محمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ومروان حمدي.

وظهر حامد حمدان للمرة الأولى مع بيراميدز بعد الانضمام قادما من بتروجت في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشارك اللاعب الفلسطيني بشكل أساسي في المباراة.

وافتتح زلاكة النتيجة في الدقيقة التاسعة بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

ثم ضاعف زيكو الفارق في الدقيقة 23 بعد تسديدة من اللمسة الأولى من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من زلاكة.

وبعد 4 دقائق أضاف مروان حمدي الهدف الثالث عقب تسديدة أعلى حارس المرمى.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز الفائز من مباراة بتروجت ضد مودرن سبورت في دور ربع النهائي.

بيراميدز الجونة كأس مصر
نرشح لكم
كأس مصر – بتروجت يهزم مودرن سبورت ويواجه بيراميدز في ربع النهائي الكونفدرالية – تحديد عدد المشجعين في مباراة الزمالك أمام المصري انتهت كأس مصر - الجونة (0)-(3) بيراميدز تشكيل بيراميدز – الظهور الأول لـ حامد حمدان ضد الجونة المصري اليوم: الاكتفاء بتغريم ميدو من تهمة سب وقذف محمود البنا تقرير: قرب رحيل مهاجم برشلونة سيسهل تسجيل حمزة عبد الكريم مواعيد مباريات الثلاثاء 20 يناير.. بيراميدز في كأس مصر ومواجهات قوية بدوري أبطال أوروبا رومانو: مفاوضات برشلونة مع الأهلي تعود لضم حمزة عبد الكريم.. والصفقة تقترب
أخر الأخبار
بافلوفيتش: أستمتع باللعب مع بايرن.. وأقدم كرة قدم بسيطة 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر مدرب تشيلسي - عن مستقبل ستيرلينج وإنزو المريض.. ولاعب السنغال المذهل 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كومباني: نضع خطة لمشاركة جمال موسيالا بعد عودته من الإصابة 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه لضم ناصر ماهر 4 سنوات ونصف 20 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - وادي دجلة يتمم اتفاقه مع الكرواتي دانييل ميسكيتش 39 دقيقة | ميركاتو
كأس مصر – بتروجت يهزم مودرن سبورت ويواجه بيراميدز في ربع النهائي 39 دقيقة | الكرة المصرية
الزلزولي: نهائي كأس إفريقيا كان مؤلما.. والانتقادات ستجعل دياز أقوى 40 دقيقة | أمم إفريقيا
تقارير: فولام يرغب في ضم أوسكار بوب من سيتي 50 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521660/كأس-مصر-بيراميدز-يتخطى-الجونة-بثلاثية-ويصل-لربع-النهائي