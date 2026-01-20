لا جازيتا ديلو سبورت: روما يتفق مع أستون فيلا على قطع إعارة بايلي

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 16:05

كتب : FilGoal

ليون بايلي - روما

توصل نادي روما إلى اتفاق مع نظيره أستون فيلا على قطع إعارة ليون بايلي.

وكان روما قد ضم بايلي في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية الشراء.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن روما قرر قطع إعارة بايلي بسبب إصاباته المتكررة وعدم إضافته الجودة للفريق.

أخبار متعلقة:
لا جازيتا ديلو سبورت: روما في مفاوضات مع توتنام لضم تيل ودراجوسين سكاي: روما يقترب من إنهاء إعارة تسيميكاس وإعادته إلى ليفربول سجل في ظهوره الأول.. مالين يقود روما للفوز على تورينو روما يضم مالين معارا من أستون فيلا

ووفقا للصحيفة فإن اللاعب سيعود إلى إنجلترا اليوم الثلاثاء.

وشارك اللاعب الجامايكي في 317 دقيقة فقط مع روما وصنع هدفين ولم يسجل.

وتعرض بايلي إلى 4 إصابات أبعدته 110 يوما بواقع 17 مباراة.

وكان روما قد ضم دونييل مالين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أستون فيلا أيضا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وقاد مالين فريقه للفوز في أول مباراة شارك فيها ضد تورينو إذ سجل هدفا.

وبهذا الفوز ارتفع روما للنقطة 42 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 23 في المركز الـ 13.

ومن المقرر أن يواجه روما خصمه شتوتجارت الألماني في المباراة المقبلة خلال الجولة السابعة من دور الدوري للدوري الأوروبي.

روما بايلي أستون فيلا
نرشح لكم
سبورت: برشلونة يستقر على قيد كانسيلو في قائمته بدوري أبطال أوروبا تقرير: لوكاكو يرد على عرضين من إيفرتون وبشكتاش فوت ميركاتو: مارسيليا يحصل على موافقة نوانيري لضمه لا جازيتا ديلو سبورت: روما في مفاوضات مع توتنام لضم تيل ودراجوسين فابريجاس: لا أؤمن بكرة القدم الـ "روبوتية".. والدوري الإيطالي هو الأصعب توتو سبورت: يوفنتوس يرسل عرضا جديدا لكريستال بالاس لضم ماتيتا أثلتيك: مارسيليا في مفاوضات مع أرسنال لاستعارة نوانيري سبورت: برشلونة يستهدف ضم خوليان ألفاريز ولكن
أخر الأخبار
وهبي الخزري ضمن الجهاز الفني الجديد لمنتخب تونس 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس مصر – بيراميدز يتخطى الجونة بثلاثية ويصل لربع النهائي 29 دقيقة | الكرة المصرية
لا جازيتا ديلو سبورت: روما يتفق مع أستون فيلا على قطع إعارة بايلي ساعة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول - سيراميكا يعلن ضم محمد عبد الله من الأهلي ساعة | ميركاتو
سبورت: برشلونة يستقر على قيد كانسيلو في قائمته بدوري أبطال أوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الكشف عن سبب غياب كوناتي عن تدريب ليفربول قبل لقاء مارسيليا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: لوكاكو يرد على عرضين من إيفرتون وبشكتاش 2 ساعة | الكرة الأوروبية
نانت يعلن ضم علي يوسف مدافع ليبيا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521659/لا-جازيتا-ديلو-سبورت-روما-يتفق-مع-أستون-فيلا-على-قطع-إعارة-بايلي