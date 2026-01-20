لا جازيتا ديلو سبورت: روما يتفق مع أستون فيلا على قطع إعارة بايلي

توصل نادي روما إلى اتفاق مع نظيره أستون فيلا على قطع إعارة ليون بايلي.

وكان روما قد ضم بايلي في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية الشراء.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن روما قرر قطع إعارة بايلي بسبب إصاباته المتكررة وعدم إضافته الجودة للفريق.

ووفقا للصحيفة فإن اللاعب سيعود إلى إنجلترا اليوم الثلاثاء.

وشارك اللاعب الجامايكي في 317 دقيقة فقط مع روما وصنع هدفين ولم يسجل.

وتعرض بايلي إلى 4 إصابات أبعدته 110 يوما بواقع 17 مباراة.

وكان روما قد ضم دونييل مالين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أستون فيلا أيضا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وقاد مالين فريقه للفوز في أول مباراة شارك فيها ضد تورينو إذ سجل هدفا.

وبهذا الفوز ارتفع روما للنقطة 42 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 23 في المركز الـ 13.

ومن المقرر أن يواجه روما خصمه شتوتجارت الألماني في المباراة المقبلة خلال الجولة السابعة من دور الدوري للدوري الأوروبي.