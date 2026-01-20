كما كشف في الجول - سيراميكا يعلن ضم محمد عبد الله من الأهلي

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 15:54

كتب : FilGoal

محمد عبد الله - مصر للشباب

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم الجناح الشاب محمد عبد الله قادما من الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد وافق على الانتقال إلى سيراميكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي ضمن صفقة انتقال مروان عثمان إلى الأهلي.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أتم تعاقده مع عمر كمال قادما من الأهلي ضمن صفقة مروان عثمان أيضا.

واتفق الأهلي مع سيراميكا كليوباترا على ضم لاعبه مروان عثمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويلعب صاحب الـ20 عاما مع الفريق الأول للأهلي منذ بداية الموسم الماضي.

وشارك عبد الله في 7 مباريات خلال الموسم الحالي بقميص الأهلي وصنع هدفين.

ويحتل سيراميكا كليوباترا حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

محمد عبد الله كان أحد العناصر التي شاركت مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم تحت 20 عاما.

