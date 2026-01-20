سبورت: برشلونة يستقر على قيد كانسيلو في قائمته بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 15:12

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - برشلونة

استقر نادي برشلونة على تسجيل جواو كانسيلو الوافد الجديد خلال فترة الانتقالات الجارية في قائمته ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جواو كانسيلو

النادي : برشلونة

برشلونة

وبحسب صحيفة سبورت فإن برشلونة قرر تسجيل جواو كانسيلو في قائمة الفريق خلال الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا حال التأهل.

وضم برشلونة اللاعب البرتغالي على سبيل الإعارة من الهلال حتى نهاية الموسم الجاري.

ولعب كانسيلو مباراة واحدة مع الفريق الكتالوني ضد ريال سوسييداد.

وخاض كانسيلو 28 دقيقة فقط خلال المباراة التي خسرها برشلونة بهدفين مقابل هدف.

ويستعد برشلونة لمباراة سلافيا براج التي ستقام الأربعاء المقبل في الجولة السابعة من دور الدوري لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يأتي سلافيا براج في المركز الـ 33 برصيد 3 نقاط.

كانسيلو برشلونة دوري أبطال أوروبا
