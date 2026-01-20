تقرير يكشف سبب غياب كوناتي عن تدريب ليفربول قبل لقاء مارسيليا
الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 15:11
كتب : FilGoal
ذكرت شبكة ذا أثليتك أن الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول غاب عن تدريب الفريق يوم الثلاثاء لأسباب عائلية.
ويحل ليفربول ضيفا على أولمبيك مارسيليا في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.
وأوضح التقرير أن كوناتي غاب عن التدريب وطار إلى فرنسا لأسباب عائلية.
وأضاف التقرير أن المدافع الفرنسي قد ينضم لاحقًا إلى الفريق في مارسيليا.
وشهد تدريب الثلاثاء مشاركة محمد صلاح نجم الفريق بعد عودته من مصر.
وانتهت مهمة صلاح مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بعد الحصول على المركز الرابع.
وانضم الدولي المصري لتدريبات ناديه يوم الثلاثاء، قبل يوم من مواجهة مارسيليا.
