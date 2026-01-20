تقرير: لوكاكو يرد على عرضين من إيفرتون وبشكتاش

رد روميلو لوكاكو لاعب نابولي على عرضين من إيفرتون وبشكتاش للانضمام إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

روميلو لوكاكو النادي : نابولي

وبحسب صحيفة "الماتينو" فإن لوكاكو رفض عرضين من إيفرتون وبشكتاش.

ووفقا للصحيفة فإن اللاعب البلجيكي يفضل البقاء مع نابولي حتى نهاية الموسم.

ويغيب لوكاكو عن صفوف نابولي منذ بداية الموسم بعد تعرضه للإصابة في الفخذ.

وكان لوكاكو قد تعرض للإصابة أثناء فترة التحضيرات للموسم الجاري.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مرة أخرى للتدريبات.

وكان المهاجم الكونغولي الأصل قد لعب في صفوف إيفرتون من قبل في 2013 عندما لعب معارا من تشيلسي.

ثم انضم بشكل دائم إلى إيفرتون مقابل 35 مليون يورو قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد بـ 84 مليون يورو.