تقرير: لوكاكو يرد على عرضين من إيفرتون وبشكتاش

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 14:59

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - نابولي

رد روميلو لوكاكو لاعب نابولي على عرضين من إيفرتون وبشكتاش للانضمام إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

روميلو لوكاكو

النادي : نابولي

وبحسب صحيفة "الماتينو" فإن لوكاكو رفض عرضين من إيفرتون وبشكتاش.

ووفقا للصحيفة فإن اللاعب البلجيكي يفضل البقاء مع نابولي حتى نهاية الموسم.

أخبار متعلقة:
مؤتمر كونتي: لعب مباراة مع نابولي يعادل 30 في الدرجة الثانية نابولي يعلن إصابة بوليتانو ورحماني قبل المواجهات الحاسمة تقرير: نابولي يعتزم يكثف مفاوضاته مع النصيري بعد نهائي أمم أفريقيا تقرير: جالاتاسراي يقترب من الاتفاق مع نابولي لاستعارة لانج

ويغيب لوكاكو عن صفوف نابولي منذ بداية الموسم بعد تعرضه للإصابة في الفخذ.

وكان لوكاكو قد تعرض للإصابة أثناء فترة التحضيرات للموسم الجاري.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مرة أخرى للتدريبات.

وكان المهاجم الكونغولي الأصل قد لعب في صفوف إيفرتون من قبل في 2013 عندما لعب معارا من تشيلسي.

ثم انضم بشكل دائم إلى إيفرتون مقابل 35 مليون يورو قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد بـ 84 مليون يورو.

لوكاكو نابولي الدوري الإيطالي إيفرتون
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: روما يتفق مع أستون فيلا على قطع إعارة بايلي سبورت: برشلونة يستقر على قيد كانسيلو في قائمته بدوري أبطال أوروبا فوت ميركاتو: مارسيليا يحصل على موافقة نوانيري لضمه لا جازيتا ديلو سبورت: روما في مفاوضات مع توتنام لضم تيل ودراجوسين فابريجاس: لا أؤمن بكرة القدم الـ "روبوتية".. والدوري الإيطالي هو الأصعب توتو سبورت: يوفنتوس يرسل عرضا جديدا لكريستال بالاس لضم ماتيتا أثلتيك: مارسيليا في مفاوضات مع أرسنال لاستعارة نوانيري سبورت: برشلونة يستهدف ضم خوليان ألفاريز ولكن
أخر الأخبار
وهبي الخزري ضمن الجهاز الفني الجديد لمنتخب تونس 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس مصر – بيراميدز يتخطى الجونة بثلاثية ويصل لربع النهائي 29 دقيقة | الكرة المصرية
لا جازيتا ديلو سبورت: روما يتفق مع أستون فيلا على قطع إعارة بايلي ساعة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول - سيراميكا يعلن ضم محمد عبد الله من الأهلي ساعة | ميركاتو
سبورت: برشلونة يستقر على قيد كانسيلو في قائمته بدوري أبطال أوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الكشف عن سبب غياب كوناتي عن تدريب ليفربول قبل لقاء مارسيليا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: لوكاكو يرد على عرضين من إيفرتون وبشكتاش 2 ساعة | الكرة الأوروبية
نانت يعلن ضم علي يوسف مدافع ليبيا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521655/تقرير-لوكاكو-يرد-على-عرضين-من-إيفرتون-وبشكتاش