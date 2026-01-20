نانت يعلن ضم علي يوسف مدافع ليبيا
كتب : FilGoal
أعلن نادي نانت ضم علي يوسف مدافع منتخب ليبيا والإفريقي التونسي.
ووقع يوسف عقدا مع نانت الفرنسي لمدة موسمين ونصف.
ولم يعلن نانت قيمة صفقة ضم المدافع البالغ من العمر 24 عاما.
لكن صحيفة ليكيب ذكرت أن الصفقة ستكلف نادي نانت حوالي 500 ألف يورو يحصل عليها نادي الإفريقي التونسي.
وسيكون علي يوسف ثالث صفقات نانت في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد كل من ريمي كابيلا وإبراهيما سيسوكو.
وبذلك سيزامل اللاعب الليبي، المهاجم المصري مصطفى محمد الذي يلعب مع نادي نانت.
ويحتل نانت المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد لعب 17 مباراة برصيد 14 نقطة.
وارتبط اسم علي يوسف بالنادي الأهلي في فترات انتقالات سابقة لكنه لم ينضم إلى القلعة الحمراء.
