نانت يعلن ضم علي يوسف مدافع ليبيا

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 14:50

كتب : FilGoal

شعار نادي نانت

أعلن نادي نانت ضم علي يوسف مدافع منتخب ليبيا والإفريقي التونسي.

ووقع يوسف عقدا مع نانت الفرنسي لمدة موسمين ونصف.

ولم يعلن نانت قيمة صفقة ضم المدافع البالغ من العمر 24 عاما.

لكن صحيفة ليكيب ذكرت أن الصفقة ستكلف نادي نانت حوالي 500 ألف يورو يحصل عليها نادي الإفريقي التونسي.

وسيكون علي يوسف ثالث صفقات نانت في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد كل من ريمي كابيلا وإبراهيما سيسوكو.

May be an image of ‎text that says '‎الكفخي الار FCNANTES LA LABEA 4 N 15' 15'12,1 12,1 מכה つ VIER 24ANS 24 ANS ALIYOUSSIF ALI LIBYEN‎'‎

وبذلك سيزامل اللاعب الليبي، المهاجم المصري مصطفى محمد الذي يلعب مع نادي نانت.

ويحتل نانت المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد لعب 17 مباراة برصيد 14 نقطة.

وارتبط اسم علي يوسف بالنادي الأهلي في فترات انتقالات سابقة لكنه لم ينضم إلى القلعة الحمراء.

