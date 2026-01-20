خبر في الجول - برشلونة يرسل عقود حمزة عبد الكريم إلى الأهلي خلال ساعات

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 14:34

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - الأهلي - شبيبة القبائل

يبدو أن صفقة انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الشاب إلى برشلونة في طريقها للنجاح بشكل نهائي، حسبما علم FilGoal.com.

حمزة الذي أتم في الأول من يناير الجاري عامه الـ18 ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة في ظل المفاوضات الجارية بين الناديين منذ فترة.

وعلم FilGoal.com أن نادي برشلونة أبلغ الأهلي يوم الثلاثاء بإرسال العقد الثلاثي الخاص بصفقة حمزة عبد الكريم خلال ساعات من أجل تفعيل الصفقة.

ومن المنتظر أن يمدد حمزة عبد الكريم عقده الحالي مع الأهلي لمدة موسم إضافي أولا، ثم يوقع على العقود التي تربطه ببرشلونة.

وينتهي عقد حمزة عبد الكريم مع القلعة الحمراء في صيف 2027، ويرغب الأهلي في تمديده قبل رحيل اللاعب إلى البلوجرانا.

وسينتقل مهاجم منتخب مصر للناشئين إلى برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وكشفت جريدة موندو ديبورتيفو أن هناك تفاصيل صغيرة متبقية لإتمام الاتفاق بين برشلونة والأهلي لاستعارة حمزة عبد الكريم.

وأضاف التقرير أن الشاب المصري سينضم إلى رديف برشلونة حتى يونيو المقبل، مع خيار شراء ارتفعت قيمته من 1.25 إلى 1.5 مليون يورو.

كما تتضمن الصفقة حوافز مرتبطة بمشاركته مع النادي الكتالوني تصل إلى 5 ملايين يورو، وهو رقم أعلى من الـ3 ملايين التي جرى التفاوض عليها في البداية.

فضلا عن رفع نسبة إعادة البيع مستقبلا من 10% إلى 15%.

وشارك المهاجم الشاب في آخر 6 مباريات مع الأهلي في كأس الرابطة دون أن يسجل أي أهداف.

حمزة عبد الكريم برشلونة الأهلي
