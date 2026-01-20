انتهت كأس مصر - الجونة (0)-(3) بيراميدز
الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 14:26
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر.
لمتابعة المباراة من هنا
---------------------------------
انتهت
سيطرة من بيراميدز على الكرة دون خطورة.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 27: جووول مروان حمدي بعد تسديدة أعلى حارس المرمى.
ق 23: جووول مصطفى عبد الرؤوف بعد تسديدة من اللمسة الأولى من داخل منطقة الجزاء.
ق 9: جووول زلاكة بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات.
بداية المباراة
