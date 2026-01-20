انتهت كأس مصر - الجونة (0)-(3) بيراميدز

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 14:26

كتب : FilGoal

محمود زلاكة - مصطفى عبد الرؤوف - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر.

لمتابعة المباراة من هنا

---------------------------------

انتهت

سيطرة من بيراميدز على الكرة دون خطورة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 27: جووول مروان حمدي بعد تسديدة أعلى حارس المرمى.

ق 23: جووول مصطفى عبد الرؤوف بعد تسديدة من اللمسة الأولى من داخل منطقة الجزاء.

ق 9: جووول زلاكة بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات.

بداية المباراة

بيراميدز كأس مصر الجونة
