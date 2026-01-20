تشكيل بيراميدز – الظهور الأول لـ حامد حمدان ضد الجونة

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 14:14

كتب : FilGoal

حامد حمدان - بيراميدز

أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيرامديز تشكيل فريقه الأساسي ضد الجونة.

حامد حمدان

النادي : بيراميدز

كأس مصر

ويواجه بيرامديز خصمه الجونة في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في دور الـ 16 من كأس مصر.

وشهد التشكيل تواجد الفلسطيني حامد حمدان لأول مرة في مباراة رسمية مع بيراميدز.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: محمود جاد

الدفاع: أحمد توفيق – محمود مرعي – أحمد سامي – كريم حافظ

الوسط: وليد الكرتي – حامد حمدان

أمامهما: إيفرتون دا سيلفا – محمود زلاكة – مصطفى عبد الرؤوف

الهجوم: مروان حمدي

ووصل بيراميدز إلى دور الـ 16 بعد الفوز على نادي مصر بهدفين دون رد، وعلى الجانب الآخر انتصر الجونة على بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف.

حامد حمدان بيراميدز الجونة كأس مصر
