فوت ميركاتو: مارسيليا يحصل على موافقة نوانيري لضمه

وافق إيثان نوانيري لاعب أرسنال على الانتقال إلى مارسيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب موقع فوت ميركاتو فإن مارسيليا حصل على موافقة نوانيري لضمه واللعب تحت قيادة الإيطالي روبرتو دي زيربي.

وذكر الموقع أن من المتوقع أن يصل اللاعب إلى مارسيليا الأربعاء المقبل لإتمام الانتقال.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات أن مارسيليا سيستعير اللاعب مقابل 3-4 ملايين يورو مقابل الإعارة لمدة 6 أشهر دون إدراج بند أحقية الشراء.

ولم يخض اللاعب النيجيري الأصل العديد من المباريات مع فريقه خلال الموسم الجاري، إذ لعب 12 مباراة بواقع 515 دقيقة وتمكن من تسجيل هدف ولم يصنع.

وتأسس نوانيري في أكاديمية أرسنال ولم ينتقل إلى أي ناد آخر في مسيرته حتى على سبيل الإعارة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما إجمالا مع فريقه 51 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع هدفين.

وينتهي تعاقد اللاعب الإنجليزي في عام 2030.

