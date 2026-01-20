أمم إفريقيا - المغرب ينفي وقوع أي حالة وفاة داخل الملعب أثناء النهائي

لاعبو المغرب مع الجمهور بعد الهزيمة ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

نفت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب الأخبار التي انتشرت عبر بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ادعت فيها تسجيل حالة وفاة داخل الملعب في نهائي كأس أمم إفريقيا.

في الساعات الآخيرة، انتشرت شائعات حول وفاة أحد الشبان المكلفين بالأمن داخل الملعب خلال نهائي أمم إفريقيا، إثر اعتداء الجماهير السنغالية عليه.

ونفت قوات الأمن الوطني المغربي حدوث حالات وفاة من أي جانب على إثر أحداث المباراة في بيان رسمي جاء كالتالي:

لم نرصد أي حالة وفاة، لا في صفوف عناصر الأمن الخاص ولا بين المكلفين بجمع الكرات، كما لم يتم تسجيل أي واقعة تتعلق بمعاينة جثة بسبب أحداث شغب مرتبطة بمباراة نهائي كأس أمم إفريقيا

إدارة الأمن الوطني لم تباشر أي إجراءات معاينة لجثة شخص توفي بسبب أحداث مرتبطة بالشغب الرياضي، وهي المعطيات التي تم تأكيدها بعد مراجعة مختلف المؤسسات الصحية.

يدحض الأمن الوطني هذه الأخبار الكاذبة والمضللة، ويشدد على أنه أبلغ السلطات القضائية المختصة بمحتوى هذه المنشورات المضللة.

وأصدر الأمن الوطني المغربي تعليماته بشأن فتح تحقيقات قضائية للكشف عن المتورطين في نشرها وتعميمها، بغرض تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة في أرض الملعب والمدرجات.

وخسر منتخب المغرب المباراة النهائية بطريقة مثيرة بهدف دون مقابل أمام السنغال عقب اللجوء لشوطين إضافيين، وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

