المصري اليوم: الاكتفاء بتغريم ميدو من تهمة سب وقذف محمود البنا

اكتفت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بتغريم أحمد حسام "ميدو" مهاجم منتخب مصر السابق ماليا بشأن التهمة الموجهة إليه بالسب والقذف في حق الحكم محمود البنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب المصري اليوم فإن تم الاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه.

وجاء الحكم بعد نظر المحكمة في استئناف ميدو على الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، والذي كان قد ألزمه بالحبس لمدة شهر وتغريمه مبلغًا ماليًا، بعدما اتهمته المحكمة الأولى بتجاوز حدود النقد الرياضي والتشهير بالحكم محمود البنا.

وشدد ميدو في جلسة الاستئناف، أن تعليقاته كانت في إطار النقد الرياضي المشروع وليس مقصودًا بها إساءة شخصية أو سبًا، وطالب دفاعه بإلغاء الحكم الصادر في أول درجة وإعلان براءته مما نسب إليه.

ويُعد هذا الحكم انتهاءً لمرحلة النزاع القضائي بين ميدو والحكم محمود البنا في هذه القضية.

منعه من الظهور

وفي وقت سابق قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف ميدو مهاجم منتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، ومنعه من الظهور لحين انتهاء التحقيق معه لما صدر عنه من تصريحات تحمل إساءة وتشكيك في الإنجازات الرياضية لمنتخب مصر خلال الفترة من 2006 إلى 2010.

وألزم الأعلى للإعلام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون بالالتزام بعدم ظهور ميدو.

وأصدر ميدو بيانا لتوضيح حقيقة تصريحاته.

"لاحظت خلال الأيام الأخيرة وجود محاولات لتحريف بعض التصريحات التي أدليت بها في بودكاست مع أبو المعاطي زكي وإخراجها عن سياقها الحقيقي".

"أؤكد بشكل قاطع أنني لم أقصد بأي حال من الأحوال التقليل من منتخب مصر أو التشكيك في إنجازاته أو الإيحاء بأن أي انتصارات تحققت بوسائل غير رياضية".

"ومجرد التفكير في هذا المعنى هو أمر غير منطقي، خاصة وأنني كنت أحد أفراد المنظومة التي شاركت في تحقيق بطولات للمنتخب الوطني، وكنت ولا أزال فخورًا بارتداء قميص منتخب مصر وتمثيله".

"وأوضح أن حديثي جاء في سياق اجتماعي وثقافي عام، حول وجود بعض المعتقدات الشخصية لدى أفراد داخل المجتمع الرياضي، مثلها مثل أي مجتمع آخر، ولم يكن المقصود به على الإطلاق منتخب مصر كمؤسسة أو كمنظومة، ولا اللاعبون أو الأجهزة الفنية التي حققت النجاحات بجهد وعرق وتضحيات يعلمها الجميع".

"ومن المعروف للجميع أن منتخب مصر حقق بطولاته عبر تاريخه الطويل من خلال العمل والانضباط والموهبة والروح القتالية، وأي تفسير لكلامي خارج هذا الإطار هو اجتزاء غير دقيق لا يعكس المعنى الحقيقي لتصريحاتي".

"وفي الختام، سأظل دائمًا فخورًا بارتداء قميص المنتخب لاعبًا، وبالمساهمة ولو بجزء بسيط في إنجازاته، وحتى بعد اعتزالي، ومن خلال عملي الإعلامي، سأبقى حريصًا على دعم الكرة المصرية بكل صدق ومسؤولية".

وشارك ميدو مع المنتخب الوطني في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2006 والتي أقيمت في مصر.

فيما غاب عن قائمة المنتخب خلال بطولتي 2008 في غانا، و2010 في أنجولا.

وشارك ميدو في 50 مباراة دولية سجل خلالهم 19 هدفا.

يذكر أن المنتخب المصري هو حامل الرقم القياسي للمنتخبات الأكثر تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.