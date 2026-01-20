لا جازيتا ديلو سبورت: روما في مفاوضات مع توتنام لضم تيل ودراجوسين

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 13:30

كتب : FilGoal

ماتيس تيل - توتنام

دخل نادي روما في مفاوضات مع نظيره توتنام للتعاقد مع رادو دراجوسين وماتيس تيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ماتياس تيل

النادي : توتنام هوتسبر

روما
توتنام هوتسبر

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن روما أرسل عرضه لاستعارة دراجوسين حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقا للصحيفة فإن اللاعب الروماني وافق على الانتقال، لكن العقبة أن توتنام يريد إدراج بند إجبارية الشراء للجيالوروسي وهو ما يتم التفاوض عليه.

وعلى الجانب الآخر فأن روما أيضا يريد ضم تيل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وذكرت الصحيفة أن الثنائي غير سعيد في توتنام لقلة المشاركة تحت قيادة توماس فرانك.

وكان روما قد ضم دونييل مالين قادما من أستون فيلا في يناير الجاري على سبيل الإعارة وتمكن من تسجيل هدف في أول مشاركه له.

وسجل مالين هدفه الأول في مباراة تورينو التي انتهت بفوز روما بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز ارتفع روما للنقطة 42 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 23 في المركز الـ 13.

ومن المقرر أن يواجه روما خصمه شتوتجارت الألماني في المباراة المقبلة خلال الجولة السابعة من دور الدوري للدوري الأوروبي.

روما توتنام
