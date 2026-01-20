مع وزير الرياضة المغربي.. أشرف صبحي يبحث سبل تهدئة الأجواء بين الجماهير

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 13:17

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الرياضة مع حسام حسن مدرب منتخب مصر

أكد الوزيران أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والمغرب.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في بيان أن صبحي وبرادة تواصلا هاتفيا لبحث سبل تهدئة الأجواء بين الجماهير.

واستضاف المغرب بطولة كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير، والتي شهدت بعض الأجواء المشحونة.

وأفاد البيان أن هذه العلاقات التي تمتد عبر عقود طويلة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالان الرياضي والشبابي.

وشدد صبحي وبرادة على أن المنافسة الرياضية يجب أن تظل في إطارها الحضاري القائم على الاحترام المتبادل والروح الرياضية.

يأتي ذلك في إطار التنسيق المشترك وحرص الجانبين على تهدئة الأجواء الرياضية بين الجماهير، والتأكيد على أن الرياضة تمثل جسراً للتقارب بين الشعوب وليست سبباً للخلاف وأن الرياضة قوة ناعمة فاعلة في توطيد العلاقات بين الشعوب ودعم مسارات التقارب والتعاون بين الدول الشقيقة.

وأشار أشرف صبحي إلى نجاح المملكة المغربية الشقيقة فى استضافة العرس الإفريقي، مؤكداً رفض أي مظاهر تعصب أو إساءة من شأنها التأثير سلباً على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، أو تشويه صورة الجماهير العربية.

من جانبه، ثمّن الوزير المغربي محمد سعد برادة هذا التواصل، مؤكدًا تقدير المملكة المغربية للعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بجمهورية مصر العربية، وحرص بلاده على دعم كل المبادرات التي تسهم في تعزيز الأخوة العربية ونشر القيم الإيجابية بين الشباب.

أشرف صبحي مصر المغرب كأس أمم إفريقيا
