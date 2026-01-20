الرياضية: الهلال يضم موهبة الفيحاء

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 13:00

كتب : FilGoal

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي الهلال توصلت لاتفاق نهائي مع نظيرتها في الفيحاء على انتقال اللاعب صبري دهل.

ولكن اللاعب سينضم إلى الهلال ابتداء من الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن مدة عقده الجديد مع الأزرق ستكون 5 أعوام.

ومن المتوقع أن يعلن نادي الهلال عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الهلال قد ضم 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وهم بابلو ماري و مراد هوساوي وريان الدوسري وسلطان مندش.

ويلعب صبري دهل في مركز الجناح، وهو من مواليد عام 2008.

ويعد دهل أحد أبرز المواهب الواعدة في الكرة السعودية، بعد أن مثل المنتخب السعودي في الفئات السنية المختلفة.

