الرياضية: الهلال يضم موهبة الفيحاء

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي الهلال توصلت لاتفاق نهائي مع نظيرتها في الفيحاء على انتقال اللاعب صبري دهل.

ولكن اللاعب سينضم إلى الهلال ابتداء من الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن مدة عقده الجديد مع الأزرق ستكون 5 أعوام.

ومن المتوقع أن يعلن نادي الهلال عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الهلال قد ضم 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وهم بابلو ماري و مراد هوساوي وريان الدوسري وسلطان مندش.

ويلعب صبري دهل في مركز الجناح، وهو من مواليد عام 2008.

ويعد دهل أحد أبرز المواهب الواعدة في الكرة السعودية، بعد أن مثل المنتخب السعودي في الفئات السنية المختلفة.