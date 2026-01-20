فابريجاس: لا أؤمن بكرة القدم الـ "روبوتية".. والدوري الإيطالي هو الأصعب

شدد سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو على أنه لا يؤمن بكرة القدم الـ "روبوتية" بل هناك مجال لإبداع اللاعبين وإطلاق خيالهم في المباريات.

وفاز كومو على لاتسيو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي الاثنين الماضي.

وقال المدرب الإسباني لسكاي سبورت: "الدوري الإيطالي هو أصعب بطولة لتحقيق الفوز فيها، أنا أستمتع بها وتتحسن كثيرا، نحن لسنا بعيدين عن الدوري الإنجليزي على الرغم من أنه يتفوق من حيث المال والتسويق".

وأضاف "عندما يفهم جميع لاعبي الفريق كرة القدم بنفس الطريقة يصبح مصير المباريات بأيديهم لا بيد للمدرب، أنا لا أؤمن بكرة القدم الروبوتية".

وأكمل "ماوريتسيو ساري مدرب عبقري، وأثبت ذاته في إيطاليا وإنجلترا معنا في تشيلسي، أنا دائما أستخدم العديد من الأفكار التي علمني إياها".

وأنهى حديثه قائلا: "الخسارة من ميلان ثم الرد بعد 4 أيام ضد فريق قوي مثل لاتسيو ليس بالأمر السهل، لهذا السبب تعني النتيجة الكثير".

وتدور الكثير من المناقشات خلال الأعوام الماضية حول كرة القدم بالمنظور القديم وهو إعطاء حرية كبيرة للاعبين في التعبير عن مهاراتهم داخل الملعب ويعتبر كارلو أنشيلوتي أكبر مؤيديها.

والمنظور الآخر وهو سيطرة المدرب على جميع تصرفات اللاعبين داخل الملعب والمساحات التي يتحرك فيها ومتى يمرر ويسدد وأين يراوغ، ولهذا تم التشبيه بالإنسان الآلي الذي لا يملك قراره.

وتدرب فابريجاس تحت قيادة ساري في تشيلسي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد كومو إلى النقطة 37 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 28 في المركز التاسع.