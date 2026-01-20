سكاي: شالكه يتوصل لاتفاق مع دجيكو

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي شالكه توصل لاتفاق مع إدين دجيكو مهاجم فيورنتينا من أجل ضمه هذا الشتاء.

وأوضح التقرير أن المفاوضات مع فيورنتينا جارية حاليا من أجل ضم البالغ من العمر 39 عاما.

وأضاف التقرير أن الصفقة متوفقة على التوصل إلى اتفاق بين الناديين.

عقد دجيكو مع الفيولا ينتهي في صيف 2026، لكنه قد يستمر لموسم إضافي حتى 2027 في حال تفعيل بند التمديد.

ويحتل شالكه صدارة دوري الدرجة الثانية الألماني.

ولم يتمكن المهاجم البوسني من ترك بصمته مع فيورنتينا حتى الآن بسبب قلة مشاركاته مع الفريق.

ولعب دجيكو 18 مباراة مع فيورنتينا ولكن بإجمالي 722 دقيقة فقط، إذ لعب 236 دقيقة فقط خلال 11 مباراة بالدوري الإيطالي.

وسجل دجيكو هدفين مع فيورنتينا بدوري المؤتمر الأوروبي.