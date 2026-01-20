سكاي: شالكه يتوصل لاتفاق مع دجيكو

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 12:49

كتب : FilGoal

دجيكو

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي شالكه توصل لاتفاق مع إدين دجيكو مهاجم فيورنتينا من أجل ضمه هذا الشتاء.

وأوضح التقرير أن المفاوضات مع فيورنتينا جارية حاليا من أجل ضم البالغ من العمر 39 عاما.

وأضاف التقرير أن الصفقة متوفقة على التوصل إلى اتفاق بين الناديين.

عقد دجيكو مع الفيولا ينتهي في صيف 2026، لكنه قد يستمر لموسم إضافي حتى 2027 في حال تفعيل بند التمديد.

ويحتل شالكه صدارة دوري الدرجة الثانية الألماني.

ولم يتمكن المهاجم البوسني من ترك بصمته مع فيورنتينا حتى الآن بسبب قلة مشاركاته مع الفريق.

Image

ولعب دجيكو 18 مباراة مع فيورنتينا ولكن بإجمالي 722 دقيقة فقط، إذ لعب 236 دقيقة فقط خلال 11 مباراة بالدوري الإيطالي.

وسجل دجيكو هدفين مع فيورنتينا بدوري المؤتمر الأوروبي.

