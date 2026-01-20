أثلتيك: مارسيليا في مفاوضات مع أرسنال لاستعارة نوانيري

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 12:17

كتب : FilGoal

إيثان نوانيري لاعب أرسنال

دخل نادي مارسيليا في مفاوضات مع أرسنال لاستعارة إيثان نوانيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب موقع ذا أثلتيك فإن النادي الفرنسي في مفاوضات مع أرسنال لضم نوانيري على سبيل الإعارة الجافة حتى نهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد اللاعب الإنجليزي في عام 2030.

ولم يخض اللاعب النيجيري الأصل العديد من المباريات مع فريقه خلال الموسم الجاري، إذ لعب 12 مباراة بواقع 515 دقيقة وتمكن من تسجيل هدف ولم يصنع.

وتأسس نوانيري في أكاديمية أرسنال ولم ينتقل إلى أي ناد آخر في مسيرته حتى على سبيل الإعارة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما إجمالا مع فريقه 51 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع هدفين.

