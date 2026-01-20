سبورت: برشلونة يستهدف ضم خوليان ألفاريز ولكن

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 11:58

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد - إنتر

يرغب نادي برشلونة في التعاقد مع خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جوليان ألفاريز

النادي : أتلتيكو مدريد

ويعاني برشلونة من أزمة مالية تصعب من إتمامه للصفقات وتسجيلها بسبب قانون اللعب المالي النظيف الخاص في إسبانيا.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة يخطط لتحقيق قاعدة 1/1 من أجل ضبط ميزانيته وتسجيل اللاعبين.

أخبار متعلقة:
تقرير: قرب رحيل مهاجم برشلونة سيسهل تسجيل حمزة عبد الكريم قائمة برشلونة – غياب لامين يامال وكانسيلو وتير شتيجن ضد سلافيا براج برشلونة يوضح إصابة فيران توريس ومدة غيابه تقرير: جيرونا يتوصل لاتفاق شفهي مع برشلونة لاستعارة تير شتيجن

وذكرت الصحيفة أن إذا تمكن برشلونة من تحقيق القاعدة سيدخل بكل قوته للتفاوض مع أتلتيكو مدريد وضم اللاعب الأرجنتيني.

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في عام 2030.

وانضم المهاجم إلى أتلتيكو مدريد قادما من مانشستر سيتي في صيف 2024 مقابل 75 مليون يورو.

وخاض ألفاريز 27 مباراة مع الروخيبلانكوس خلال الموسم الحالي وسجل 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

خوليان ألفاريز برشلونة أتلتيكو مدريد
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: روما يتفق مع أستون فيلا على قطع إعارة بايلي سبورت: برشلونة يستقر على قيد كانسيلو في قائمته بدوري أبطال أوروبا تقرير: لوكاكو يرد على عرضين من إيفرتون وبشكتاش فوت ميركاتو: مارسيليا يحصل على موافقة نوانيري لضمه لا جازيتا ديلو سبورت: روما في مفاوضات مع توتنام لضم تيل ودراجوسين فابريجاس: لا أؤمن بكرة القدم الـ "روبوتية".. والدوري الإيطالي هو الأصعب توتو سبورت: يوفنتوس يرسل عرضا جديدا لكريستال بالاس لضم ماتيتا أثلتيك: مارسيليا في مفاوضات مع أرسنال لاستعارة نوانيري
أخر الأخبار
وهبي الخزري ضمن الجهاز الفني الجديد لمنتخب تونس 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس مصر – بيراميدز يتخطى الجونة بثلاثية ويصل لربع النهائي 29 دقيقة | الكرة المصرية
لا جازيتا ديلو سبورت: روما يتفق مع أستون فيلا على قطع إعارة بايلي ساعة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول - سيراميكا يعلن ضم محمد عبد الله من الأهلي ساعة | ميركاتو
سبورت: برشلونة يستقر على قيد كانسيلو في قائمته بدوري أبطال أوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الكشف عن سبب غياب كوناتي عن تدريب ليفربول قبل لقاء مارسيليا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: لوكاكو يرد على عرضين من إيفرتون وبشكتاش 2 ساعة | الكرة الأوروبية
نانت يعلن ضم علي يوسف مدافع ليبيا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521639/سبورت-برشلونة-يستهدف-ضم-خوليان-ألفاريز-ولكن