سبورت: برشلونة يستهدف ضم خوليان ألفاريز ولكن
الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 11:58
كتب : FilGoal
يرغب نادي برشلونة في التعاقد مع خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
جوليان ألفاريز
النادي : أتلتيكو مدريد
ويعاني برشلونة من أزمة مالية تصعب من إتمامه للصفقات وتسجيلها بسبب قانون اللعب المالي النظيف الخاص في إسبانيا.
وبحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة يخطط لتحقيق قاعدة 1/1 من أجل ضبط ميزانيته وتسجيل اللاعبين.
وذكرت الصحيفة أن إذا تمكن برشلونة من تحقيق القاعدة سيدخل بكل قوته للتفاوض مع أتلتيكو مدريد وضم اللاعب الأرجنتيني.
وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في عام 2030.
وانضم المهاجم إلى أتلتيكو مدريد قادما من مانشستر سيتي في صيف 2024 مقابل 75 مليون يورو.
وخاض ألفاريز 27 مباراة مع الروخيبلانكوس خلال الموسم الحالي وسجل 11 هدفا وصنع 5 آخرين.
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: روما يتفق مع أستون فيلا على قطع إعارة بايلي سبورت: برشلونة يستقر على قيد كانسيلو في قائمته بدوري أبطال أوروبا تقرير: لوكاكو يرد على عرضين من إيفرتون وبشكتاش فوت ميركاتو: مارسيليا يحصل على موافقة نوانيري لضمه لا جازيتا ديلو سبورت: روما في مفاوضات مع توتنام لضم تيل ودراجوسين فابريجاس: لا أؤمن بكرة القدم الـ "روبوتية".. والدوري الإيطالي هو الأصعب توتو سبورت: يوفنتوس يرسل عرضا جديدا لكريستال بالاس لضم ماتيتا أثلتيك: مارسيليا في مفاوضات مع أرسنال لاستعارة نوانيري
أخر الأخبار
نانت يعلن ضم علي يوسف مدافع ليبيا 2 ساعة | ميركاتو