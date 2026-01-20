سبورت: برشلونة يستهدف ضم خوليان ألفاريز ولكن

يرغب نادي برشلونة في التعاقد مع خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جوليان ألفاريز النادي : أتلتيكو مدريد

ويعاني برشلونة من أزمة مالية تصعب من إتمامه للصفقات وتسجيلها بسبب قانون اللعب المالي النظيف الخاص في إسبانيا.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة يخطط لتحقيق قاعدة 1/1 من أجل ضبط ميزانيته وتسجيل اللاعبين.

وذكرت الصحيفة أن إذا تمكن برشلونة من تحقيق القاعدة سيدخل بكل قوته للتفاوض مع أتلتيكو مدريد وضم اللاعب الأرجنتيني.

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في عام 2030.

وانضم المهاجم إلى أتلتيكو مدريد قادما من مانشستر سيتي في صيف 2024 مقابل 75 مليون يورو.

وخاض ألفاريز 27 مباراة مع الروخيبلانكوس خلال الموسم الحالي وسجل 11 هدفا وصنع 5 آخرين.