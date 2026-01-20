يد - منتخب مصر يصل رواندا من أجل المشاركة في أمم إفريقيا

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 11:53

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

وصلت بعثة منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى رواندا من أجل خوض منافسات أمم إفريقيا.

وتستضيف رواندا منافسات أمم إفريقيا لرجال كرة اليد خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير الجاري.

وطارت بعثة المنتخب المصري المكونة من 19 لاعبا تحت قيادة الإسباني خافيير باسكوال المدير الفني إلى رواندا مساء الاثنين.

قبل أن تصل هناك في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

ويشارك 16 منتخبا في أمم إفريقيا مقسمين على 4 مجموعات ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات أنجولا والجابون وأوغندا.

ويسعى منتخب مصر للتتويج بلقب إفريقيا العاشر لمعادلة منتخب تونس كأكثر منتخب تتويجا بالألقاب.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علي - محمد الطيار - عبد الرحمن حميد

الجناح الأيمن: أكرم يسري - محمد أوكا.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا.

الظهير الأيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد.

الظهير الأيسر: علي زين - أحمد هشام "دودو" - نبيل شريف - هشام صلاح.

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد عبد العزيز جدو.

صانع الألعاب: يحيى الدرع - سيف الدرع.

وحصد منتخب مصر لقب أمم إفريقيا في آخر ثلاث نسخ أقيمت أعوام 2020 و2022 و2024.

وبات المنتخب المصري ثاني أكثر منتخب تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق لقب وحيد عن تونس.

وجاء طريق منتخب مصر حتى النهائي كالآتي:

دور المجموعات

الأربعاء 21 يناير - مصر × الجابون - 12:30 ظهرا

الخميس 22 يناير - مصر × أنجولا - 5 مساء

السبت 24 يناير - أوغندا × مصر - 3 عصرا

الدور الرئيسي

أول وثاني المجموعة الثانية يلعبان ضد أول وثاني المجموعة الأولى يومي 25 و27 يناير.

الخميس 29 يناير - نصف النهائي

السبت 31 يناير - النهائي

