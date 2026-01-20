ليل يؤكد إصابة حمزة إجمان بالرباط الصليبي وغيابه عن كأس العالم

أكد نادي ليل الفرنسي إصابة المغربي حمزة إجمان بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض إجمان للإصابة خلال نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال.

وأفاد النادي عبر موقعه: "أثناء خوض المغرب لنهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، شارك حمزة إجمان كبديل خلال الوقت الإضافي للمباراة، قبل أن يُجبر على مغادرة الملعب مصابًا بعد دقائق قليلة".

وأضاف "الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت للأسف إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى".

وأوضح النادي أن اللاعب سيغيب لعدة أشهر.

وبذلك سيغيب إجمان عن نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

وكان وليد الركراكي مدرب المغرب قد أوضح في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي عقب اللقاء: "أعتقد أن إجمان تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، وهذا ليس له علاقة بإصابته السابقة، ربما يغيب لـ 6 أشهر".

وأضاف "لقد أقحمت إجمان وهو جاهز، وكما قلت لكم، أعتقد أنه يعاني من إصابة في الرباط الصليبي نتيجة اصطدام، هذا أمر لا يمكنك توقعه".

وتابع مدرب المغرب "إنها ليست إصابة عضلية، ولا علاقة لها بإنهاء المباراة بـ10 لاعبين، إنه القدر وأشياء تحدث في كرة القدم".

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.