تأكد غياب مدافع النصر أمام ضمك

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 11:33

كتب : FilGoal

النصر السعودي

خرج عبد الإله العمري مدافع فريق النصر من حسابات فريقه الذي يستعد لملاقاة ضمك في الدوري السعودي.

ويصطدم النصر بضمك ضمن الجولة 17 من المسابقة يوم الخميس.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن اللاعب واصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي الاثنين بالتزامن مع خوض زملائه التدريب الجماعي ليتأكَّد غيابُه عن القائمة التي تواجه ضمك.

ويخضع العمري للعلاج من إصابة في عضلة السمانة، أبعدته عن المباراتين الأخيرتين والتدريبات الجماعية.

وتواجد اللاعب في عيادة النادي الطبية، وشارك في جزءٍ من حصّة تمارين لياقية، داخل الصالة البدنية، فيما غاب عن التدريب الجماعي.

واستمر التدريب أكثر من ساعتين، شمِلَت الجانبين البدني والفني.

وغاب عنه أيضًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي اكتفى باستخدام مرافق النادي الصحية، بالتنسيق مع الجهاز الفني، لتفادي الإرهاق مع خوض مباراتين في أقل من أسبوع.

عبد الإله العمري النصر ضمك
