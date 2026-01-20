تقرير: قرب رحيل مهاجم برشلونة سيسهل تسجيل حمزة عبد الكريم

كشف تقرير من صحيفة موندو ديبورتيفو عن قرب رحيل مامادو مباكي لاعب فريق برشلونة الثاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا للصحيفة فإن مباكي يقترب من الانتقال إلى نادي سان لويس في الدوري الأمريكي والذي يعد من أكبر الرواتب في الفريق.

وذكرت الصحيفة أن برحيل مباكي سيسهل تسجيل حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي حال إتمام الصفقة.

وأكدت الصحفية أن هناك تفاصيل صغيرة متبقية لإتمام الاتفاق بين برشلونة والأهلي لاستعارة حمزة عبد الكريم حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وأوضح في وقت سابق فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، أن مفاوضات برشلونة مع الأهلي بشأن حمزة عبد الكريم عادت من جديد بعد أسابيع من التوقف.

وأن الصفقة تقترب من الاتمام بين الناديين، ليصبح عبد الكريم لاعبا في برشلونة.

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية أشارت إلى أن صفقة انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة اقتربت من عدم الإتمام في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت الصحيفة إن الصفقة بعدما كانت شبه مكتملة فإن الأمور أصبحت أكثر هدوءا الآن، مع استمرار اللاعب في خوض المباريات مع الأهلي في كأس الرابطة المصرية.

وأن هذا يأتي في ظل رغبة برشلونة في تدعيم خط هجوم الفريق الرديف بسبب كثرة الإصابات والغيابات، في محاولة للعودة إلى دوري الدرجة الثانية بعد الهبوط في الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة إلى أن التعقيدات التي أدت إلى توقف الصفقة هي الأرقام المالية الكبيرة التي طلبها الأهلي.

وهي أن تكون قيمة الصفقة 5 ملايين يورو في حالة مشاركة اللاعب في 5 مباريات مع فريق الرديف في برشلونة، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات تعتمد على ما يقدمه حمزة عبد الكريم مع الفريق.

حمزة الذي أتم في الأول من يناير الجاري عامه الـ18 ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة في ظل المفاوضات الجارية بين الناديين منذ فترة.