تقرير: فالنسيا يرغب في ضم ديانج من الأهلي

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 11:26

كتب : FilGoal

مران الأهلي - أليو ديانج

ذكرت تقارير إسبانية أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي مرشح للانتقال إلى فالنسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت إذاعة Radioesport914 الإسبانية أن اسم أليو ديانج ضمن القائمة المطروحة لتعزيز خط وسط فالنسيا هذا الشتاء.

وأضاف التقرير أن ملف اللاعب مطروح بجدية في فالنسيا، مع وجود خيارات أخرى أيضا.

ويحتل فالنسيا المركز الـ17 في جدول الدوري الإسباني بعد مرور 20 جولة.

قبل أيام، أبلغ أليو ديانج النادي الأحمر برغبته في الرحيل خلال شهر يناير الجاري.

وقال مصدر مقرب من ديانج لـFilGoal.com: "اللاعب أبلغ الأهلي برغبته في الرحيل خلال يناير الجاري ويمتلك عرضا من أحد أندية الدوري الإسباني".

وأضاف "النادي الإسباني يريد شراء ما تبقى في عقد ديانج مقابل 500 ألف دولار".

وأكمل "في حالة عدم موافقة الأهلي على العرض سيستمر ديانج مع الأحمر لنهاية الموسم ثم يرحل مجانا".

وأتم تصريحاته "ديانج يحب الأهلي ولن يلعب في مصر إلا مع الفريق الأحمر، لكنه يريد خوض تجربة أخرى في أوروبا".

وشارك ديانج مع منتخب مالي في كأس الأمم الإفريقية في المغرب، قبل الخروج من ربع النهائي أمام السنغال.

ولعب ديانج الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى الخلود السعودي.

