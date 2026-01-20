برشلونة يوضح إصابة فيران توريس ومدة غيابه

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة مهاجمه الإسباني فيران توريس.

وأنهى المهاجم الإسباني مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد وهو يعاني من إجهاد عضلي.

وأفاد برشلونة في بيان "الفحوصات الطبية أثبتت تعرض توريس لإصابة عضلية في ساقه اليمنى".

وأتم البيان "فيران سيغيب عن المشاركة، من المتوقع عودته بعد نحو 10 أيام".

ذكرت جريدة أس أن فيران توريس مهاجم برشلونة سيغيب عن لقاء سلافيا براج يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

إصابة توريس عن لقاء سلافيا براج ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدروي أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

كما سيغيب أمام ريال أوفيديو بالدوري الإسباني الأحد المقبل.

في الوقت نفسه أوضح برشلونة تعافى البرازيلي رافينيا من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

إذ غاب عن لقاء ريال سوسيداد يوم الأحد كإجراء احترازي، بسبب كدمة في الفخذ الأيمن.

يذكر أن توريس واجه مشاكل عضلية هذا الموسم وغاب لعدة أسابيع.