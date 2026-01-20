قائمة برشلونة – غياب لامين يامال وكانسيلو وتير شتيجن ضد سلافيا براج

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 11:04

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه المستدعاه لمواجهة منافسه سلافيا براج.

ويستعد برشلونة لمباراة سلافيا براج التي ستقام الأربعاء المقبل في الجولة السابعة من دور الدوري لدوري أبطال أوروبا.

ويغيب لامين يامال عن القائمة لتراكم البطاقات الصفراء، وفيران توريس للإصابة.

وكذلك جواو كانسيلو الوافد الجديد على سبيل الإعارة من الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لعدم تسجيله في قائمة الفريق للبطولة.

واستبعاد مارك أندري تير شتيجن الحارس الألماني بعد توصل نادي جيرونا إلى اتفاق شفهي مع برشلونة لاستعارته.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: فويتشيك تشيزني - جوان جارسيا -دييجو كوتشين.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا – خوفري تورينتس.

الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال – تومي – فرينكي دي يونج.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد - روني بردجي – رافينيا – خوان هيرنانديز – داني رودريجيز.

ويحتل برشلونة المركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يأتي سلافيا براج في المركز الـ 33 برصيد 3 نقاط.

