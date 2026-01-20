أمم إفريقيا - أيوبي يكشف ما قاله شوبير له قبل تسديد ركلة الترجيح

كشف أليكس أيوبي نجم منتخب نيجيريا تفاصيل الحديث الذي دار بينه ومصطفى شوبير حارس مصر قبل تسديد ركلة ترجيح في مباراة الفريقين بأمم إفريقيا.

والتقطت الكاميرات حديث شوبير مع أيوبي قبل تسديد الركلة التي سددها النيجيري بنجاح قبل أن تفوز بلاده بالميدالية البرونزية.

وقال أيوبي في مقطع مصور: "ماذا قال لي حارس مصر؟ قال لي أعرف أين ستسددها، إذا تصديت لركلة الترجيح ستعطيني قميصك".

وأضاف "قلت له لا عليك سأعطيك قميصي، ثم سجلت وابتسمت".

وتصدى مصطفى شوبير للركلة الأولى، قبل أن تسكن شباكه 4 ركلات.

وحسم منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية والمركز الثالث لصالحه بعد التغلب على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. والتي أقيمت في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخه في كأس الأمم الإفريقية.

وتعد هذه هي رابع مرة يحصل فيها منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية بعد أعوام 1976 و1980 و1984.

ولم يخسر من قبل منتخب نيجيريا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.