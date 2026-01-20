رينارد: دياز لم يحترم شعب المغرب بإهدار ركلة جزاء بهذه الطريقة

هاجم هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية الحالي والسابق للمغرب اللاعب براهيم دياز.

وأهدر براهيم دياز لاعب منتخب المغرب ركلة جزاء حاسمة أمام منتخب السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تسديدها على طريقة بانينكا الشهيرة.

وقال المدرب الفرنسي لصحيفة لو باريزيان: "إهدار ركلة جزاء أمر مقبول، لكن في مثل هذه الحالات أنا حاسم ولا أبدي أي تساهل، هذا يعد عدم احترام لبلد ولشعب بأكمله في ظل السعي للتتويج بالبطولة بعد 50 عاما".

وأنهى حديثه قائلا: "عشت الموقف ذاته لكن على نطاق أصغر وذلك خلال بطولة كأس العرب أمام المغرب عندما أهدر عبد الله الحمدان ركلة جزاء نفذها على طريقة بانينكا بشكل كارثي، طلبت منه أن يرافقني إلى المؤتمر الصحفي بعد المباراة ويقدم اعتذاره".

وخسر المغرب لقب أمم إفريقيا بعد الخسارة من السنغال بهدف دون رد.

وقدم دياز اعتذاره لجماهير منتخب بلاده في خسارة البطولة.

وكتب دياز عبر حسابه على إنستاجرام: "روحي تؤلمني. لقد حلمت بهذا اللقب بفضل كل الحب الذي قدمتموه لي، لكل رسالة، لكل عرض دعم جعلني أشعر أنني لست وحدي. لقد حاربت بكل ما أملك، بقلبي أولاً".

"لقد فشلت بالأمس، وأتحمل المسؤولية كاملةً، وأعتذر من صميم قلبي".

"سيكون من الصعب عليّ النهوض، لأن هذا الجرح لا يلتئم بسهولة، لكنني سأحاول. ليس من أجلي، بل من أجل كل من آمن بي، ومن أجل كل من عانى معي".

"سأستمر في المضي قدماً حتى أتمكن يوماً ما من رد كل هذا الحب لكم وأن أكون فخراً للشعب المغربي".

وتوج منتخب السنغال بلقب أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.