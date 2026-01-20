الرياضية: الهلال يفتح خط المفاوضات مع سعود عبد الحميد.. ولكن

فتحت إدارة نادي الهلال خط المفاوضات مع سعود عبد الحميد، لاعب فريق لانس الفرنسي من أجل التعاقد معه بنظام الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن اللاعب لم يرد على العرض الهلالي حتى الآن، مع احتمالية رفض الفكرة بعد تقديمه مستويات مميزة، ومشاركته بصفة أساسية في الفترة الأخيرة مع فريقه الفرنسي.

في السياق نفسه، لفت التقرير إلى أن إدارة الهلال وضعت خيارين لتدعيم الفريق خلال نافذة الانتقالات الشتوية، إذ طلبت التعاقد مع محمد محرزي، مدافع التعاون، لكنَّ ناديه رفض فكرة الاستغناء عنه.

كذلك يأتي راضي العتيبي ضمن خيارات إدارة الهلال، وقد بيَّن مصدرٌ اتفاقي خاصٌّ، أن النادي الشرقاوي منفتحٌ على المفاوضات، لكنْ مع طلبه مبلغ 25 مليون ريال دفعةً واحدةً للتوقيع مع اللاعب، الذي يأتي أيضًا ضمن اهتمامات فريق القادسية للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أن صفقة العتيبي لم تشهد تقدمًا بسبب الاختلاف في وجهات النظر داخل إدارة الهلال بين جانب مؤيد لفكرة التعاقد مع اللاعب، وآخرَ غير مقتنع بمستوياته.

يذكر أن سعود عبد الحميد انتقل من الهلال إلى روما الإيطالي، صيف العام قبل الماضي، وشارك معه في 8 مباريات فقط، سجل خلالها هدفًا، وصنع مثله قبل أن يتحوَّل بعدها بنظام الإعارة إلى لانس، في بداية الموسم الجاري، ويلعب له 14 مباراةً، أحرز فيها هدفًا، وصنع هدفين.

في حين بدأ راضي مسيرته مع الوحدة، ثم تنقَّل بين صفوف أحد، والحزم، والقادسية، وصولًا إلى الاتفاق صيف 2023.

ولعب العتيبي، 67 مباراةً مع الاتفاق في جميع المسابقات، قدَّم خلالها أربع تمريرات حاسمة، ولم يسجل أي هدف.