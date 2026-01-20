مواعيد مباريات الثلاثاء 20 يناير.. بيراميدز في كأس مصر ومواجهات قوية بدوري أبطال أوروبا

تقام مباراتان من دور الـ 16 لبطولة كأس مصر اليوم الثلاثاء 20 يناير، إذ يلاقي الجونة منافسه بيراميدز، بتروجت خصمه مودرن سبورت.

وعلى الجانب الآخر تلعب مباريات الجولة السابعة من دور الدوري لدوري أبطال أوروبا.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

كأس مصر

الجونة × بيراميدز.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية ونصف عصرا على قناة أون سبورت 2.

بتروجت × مودرن سبورت.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية ونصف عصرا على قناة أون سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا

إنتر × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

بودو جليمت × مانشستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

ريال مدريد × موناكو.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

سبورتنج لشبونة × باريس سان جيرمان.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.