دوري NBA – الإعلان عن اللاعبين لمباراة كل النجوم.. وكيري يظهر للمرة 12

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA أسماء اللاعبين الأساسيين لمباراة كل النجوم لموسم 2025-2026.

ويقام أسبوع كل النجوم في لوس أنجلوس يومي 14 و15 فبراير المقبل.

وشهدت الاختيارات ظهور ستيفن كيري نجم جولدن ستيت واريورز للمرة رقم 12 في التاريخ.

وجاءت قائمة اللاعبين الخمسة الأساسيين للقسم الشرقي كالآتي:

جيلين براون – بوسطن سيلتيكس

جالين برونسون – نيويورك نيكس

يانيس أنتيتوكنمبو – ميلوكي باكس

تايريس ماكسي – فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز

كيد كاننجهام – ديترويت بيستنز

بينما جاءت قائمة نجوم القسم الغربي كالآتي:

ستيف كيري – جولدن ستيت واريورز

لوكا دونشيتش – لوس أنجلوس ليكرز

نيكولا يوكيتش – دنفر ناجيتس

شاي جيلجوس ألكساندر – أوكلاهوما سيتي ثاندرز

فيكتور ويمبانياما – سان أنطونيو سبيرز

المباراة ستقام بنظام مختلف هذه المرة بمشاركة 3 فرق يضم كل فريق 8 لاعبين، وهم عبارة عن فريقين من نجوم أمريكا، وفريق من نجوم العالم.

وستلعب الفرق الثلاثة ضد بعضها البعض ثم يتأهل أكثر فريقين سجلا النقاط للمباراة النهائية.