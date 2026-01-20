قبل مواجهة بودو جليمت.. مرموش يعود للمشاركة في تدريبات مانشستر سيتي
الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 00:22
كتب : FilGoal
عاد عمر مرموش للمشاركة في تدريبات مانشستر سيتي.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة بودو جليمت في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.
ويتواجد مرموش في قائمة مانشستر سيتي التي ستخوض المباراة.
وكان مرموش قد شارك مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025.
وحصل منتخب مصر على المركز الرابع في البطولة بعد الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وكان بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد كشف عن صعوبة مشاركة مرموش في المباراة نظرًا لانضمامه بشكل متأخر للفريق.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بينما يحتل بودو جليمت المركز الـ32 برصيد 3 نقاط.
