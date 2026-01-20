تقرير: جيرونا يتوصل لاتفاق شفهي مع برشلونة لاستعارة تير شتيجن

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 00:16

مارك أندريه تير شتيجن

توصل نادي جيرونا إلى اتفاق شفهي مع نظيره برشلونة على استعارة أندري تير شتيجن حارس مرمى الفريق.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات فإن جيرونا توصل لاتفاق شفهي مع برشلونة لاستعارة الحارس الألماني حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق عن اقتراب نادي جيرونا من التوصل لاتفاق مع برشلونة لاستعارة الحارس حتى نهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى أن ذلك مع تحمل برشلونة 90٪ من راتبه لتسهيل الصفقة، ومنحه فرصة المشاركة بانتظام.

وفتح برشلونة الباب لرحيل حارسه في ظل تواجد فويتشيك تشيزني بجانب جوان جارسيا في حراسة المرمى.

وشارك تير شتيجن في 423 مباراة مع برشلونة منذ انضمامه من بوروسيا مونشنجلادباخ في عام 2014.

وفاز بـ 17 لقباً خلال تلك الفترة، لكن الإصابات قلصت وقت لعبه منذ تعيين فليك في عام 2024.

وغاب تير شتيجن عن المشاركة بشكل أساسي في الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة، بالإضافة للأشهر الأربعة الأولى من الموسم الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر.

