رومانو: مفاوضات برشلونة مع الأهلي تعود لضم حمزة عبد الكريم.. والصفقة تقترب

اقترب برشلونة من حسم صفقة حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الشاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، أن مفاوضات برشلونة مع الأهلي بشأن حمزة عبد الكريم عادت من جديد بعد أسابيع من التوقف.

وأن الصفقة تقترب من الاتمام بين الناديين، ليصبح عبد الكريم لاعبا في برشلونة.

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية أشارت إلى أن صفقة انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة اقتربت من عدم الإتمام في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت الصحيفة إن الصفقة بعدما كانت شبه مكتملة فإن الأمور أصبحت أكثر هدوءا الآن، مع استمرار اللاعب في خوض المباريات مع الأهلي في كأس الرابطة المصرية.

وأن هذا يأتي في ظل رغبة برشلونة في تدعيم خط هجوم الفريق الرديف بسبب كثرة الإصابات والغيابات، في محاولة للعودة إلى دوري الدرجة الثانية بعد الهبوط في الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة إلى أن التعقيدات التي أدت إلى توقف الصفقة هي الأرقام المالية الكبيرة التي طلبها الأهلي.

وهي أن تكون قيمة الصفقة 5 ملايين يورو في حالة مشاركة اللاعب في 5 مباريات مع فريق الرديف في برشلونة، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات تعتمد على ما يقدمه حمزة عبد الكريم مع الفريق.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هناك شيئا لا يدعو للتفاؤل بشأن حمزة عبد الكريم وهو مشاركته في آخر 6 مباريات مع الأهلي في كأس الرابطة دون أن يسجل أي أهداف، رغم أنه شارك في 90 دقيقة أمام طلائع الجيش في المباراة الأخيرة.

حمزة الذي أتم في الأول من يناير الجاري عامه الـ18 ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة في ظل المفاوضات الجارية بين الناديين منذ فترة.

وذكرت جريدة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية سابقا أن حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي أصبح على بعد خطوة من الانضمام إلى برشلونة.

وأضاف التقرير أن الشاب المصري سينضم إلى رديف برشلونة حتى يونيو المقبل، مع خيار شراء ارتفعت قيمته من 1.25 إلى 1.5 مليون يورو.

كما تتضمن الصفقة حوافز مرتبطة بمشاركته مع النادي الكتالوني تصل إلى 5 ملايين يورو، وهو رقم أعلى من الـ3 ملايين التي جرى التفاوض عليها في البداية.

فضلا عن رفع نسبة إعادة البيع مستقبلا من 10% إلى 15%.

الأهلي برشلونة حمزة عبد الكريم
