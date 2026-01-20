بعد 48 من المشاركة ضد مصر.. أكور آدامز يسجل هدفين في تعادل إشبيلية مع إلتشي

تعادل إشبيلية مع إلتشي بهدفين لكل فريق، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة مشاركة أكور آدامز مع إشبيلية، بعد 48 ساعة فقط من مشاركته مع منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس أمم إفريقيا أمام منتخب مصر.

وكان منتخب نيجيريا قد حصد المركز الثالث بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح.

وسجل آدامز هدفا خلال المباراة، لكنه أُلغي بداعي وجود خطأ.

وسجل آدامز هدفين لإشبيلية ليقود الفريق للتعادل مع إلتشي، رغم تأخره بهدفين، بعدما شارك كبديل.

وتقدم إلتشي بالهدف الأول عن طريق أليكس فيباس في الدقيقة 14.

وأضاف جيرمان فاليرا الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وقلص البديل أكور آدامز الفارق لإشبيلية في الدقيقة 75.

وسجل آدامز هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة 92 من ركلة جزاء.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ14، كما ارتفع رصيد إلتشي إلى 24 نقطة في المركز الثامن.