مؤتمر كونتي: لعب مباراة مع نابولي يعادل 30 في الدرجة الثانية

الإثنين، 19 يناير 2026 - 23:59

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

أشاد أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي بلاعبيه الشباب وحفاظه عليهم وعدم رحيلهم من النادي.

ويستعد نابولي لمواجهة خصمه كوبنهاجن في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة من دور الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "هناك تناغم كامل في النادي ولدينا نفس الآراء ونعرف ما نحتاجه".

وأضاف "على جميع لاعبين فريق الشباب أن يكونوا يقظين فنحتاج إليهم، جيوزيبي أمبروزينو وأنطونيو فيرجارا ولوكا ماريانوتشي يتدربون معنا ويتطورون، اللعب لمباراة مع نابولي يعادل 30 مباراة في دوري الدرجة الثانية، واللعب في أبطال أوروبا يعادل 60 مباراة".

وأكمل "راسموس هويلوند لاعب رائع وعمره 22 عاما فقط، لكن أرى أنه يمكنه التطور كثيرا، خلال 4-5 أشهر تحسن كثيرا تكتيكيا وجسمانيا".

وأنهى حديثه قائلا: "هويلوند يعرف متى يهاجم المساحة والطريقة التي يتمركز بها، هو مهم للغاية بالنسبة لنا، أعتقد أنه سيكون أقوى في المستقبل".

ويحتل نابولي المركز الـ 23 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يأتي كونبهاجن في المركز الـ 24 برصيد 7 نقاط.

أنطونيو كونتي نابولي دوري أبطال أوروبا كوبنهاجن
