قائمة بيراميدز – غياب الشيبي وثنائي مصر عن الجونة في الكأس.. وتواجد حمدان

أعلن كورنوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة الجونة في دور الـ16 لكأس مصر.

وشهدت القائمة غياب ثنائي منتخب مصر الدولي مهند لاشين وأحمد الشناوي، بعد عودته للقاهرة أمس الأحد قادما من المغرب بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية.

بالإضافة إلى محمد الشيبي لاعب منتخب المغرب والذي لم يصل مصر حتى الآن.

وأيضا محمد حمدي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر.

بينما تواجد الفلسطيني حامد حمدان المنضم حديثا لبيراميدز قادما من بتروجت.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

خط المرمى: محمود جاد – زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – طارق علاء – كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه – أحمد توفيق – محمود زلاكة – وليد الكرتي – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف "قطة" – مصطفى زيكو – إيفرتون – محمد رضا "بوبو" – حامد حمدان

خط الهجوم: يوسف أوباما – فيستون ماييلي – مروان حمدي – دودو الجباس