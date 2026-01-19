التمرير الخاطئ وفقد الكرة.. صلاح بين التوظيف وعدم الشعور بالراحة

تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر للنقد كثيرا خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بسبب عدم الظهور بالمستوى المنتظر أو كما كان يتخيله الجمهور المصري.

لكن الأمر ليس بهذه السطحية فهناك حالة فنية يمر بها اللاعبين والأهم توظيفهم داخل الملعب وهل هذا يبرز خصائصه ونقاط قوته أم يظهره بشكل أقل جودة ويتم انتقاده كثيرا.

وظهرت الانتقادات ووصلت إلى أن كيف لصلاح أن يخطئ في أساسيات مثل التمرير وفقد الكرة وهو في أقوى دوري في العالم، لكن هل عندما يشغل اللاعب مركزا مختلفا عن مركزه الأساسي باختلاف التحركات داخل الملعب من الممكن أن يؤثر على تأديته لأساسيات كرة القدم كما يتم الادعاء؟

الشعور بالراحة

نعم، لا داعي للاستغراب، عدم الشعور بالراحة داخل الملعب من الممكن أن يؤثر على اللاعب في تأدية أساسيات كرة القدم وهو ما يؤدي إلى النقد اللازع.

يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول ولصلاح في الفريق كان قد تحدث عن أمر شبيه بذلك.

المدرب الألماني رأى أن عندما لا يشعر اللاعب بالراحة من أجل اللعب فلن يستطيع الضغط على الخصم مثلا وبالتالي سيفقد أساسيات كثيرة في اللعبة وسيخسر ثقته في نفسه.

"المدرب الذكي يكيف طريقة اللعب مع خصائص لاعبيه"

المدرب الأنجح في تاريخ دوري أبطال أوروبا والمصنف ضمن الأفضل في تاريخ اللعبة كارلو أنشيلوتي أن المدرب الذكي هو الذي يكيف طريقة اللعب مع خصائص لاعبيه -شرح الأمر بالتفصيل على حالة صلاح لاحقا-.

وقال أنشيلوتي: "المدرب الذكي هو الذي يكيف اللعبة مع خصائص لاعبيه. سيكون أحمق إذا لم يراهن على الهجوم المرتد مع مهاجم مثل فينيسيوس جونيور، الذي يملك دراجة نارية تحت قدميه".

وأضاف "مثال آخر، إذا كان لدي كريستيانو رونالدو، فأنا أبحث عن طريقة لإيصال الكرة إليه كثيرًا، ولا أطلب منه العودة للدفاع، نفس الشيء مع إبراهيموفيتش".

وشدد "هناك نوعان من اللاعبين، أولئك الذين يصنعون الفارق وأولئك الذين يجب عليهم الركض، أنا لا أؤمن بالأيديولوجيات مثل جوارديوليسمو أو ساريسمو، أنا أؤمن بهوية الفريق".

وهذا سيقودنا إلى التفاصيل في حالة صلاح.

التمرير الخاطئ وفقد الكرة

تحدث إسماعيل يوسف المدرب في أكاديمية The Maker والحاصل على رخصة C من الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم لـ FilGoal.com عن صلاح وكيف ظهر بهذا المستوى.

وقال يوسف: "محمد صلاح لاعب بخصائص معينة ومميز كجناح Inside Forward وخلال مناطق تواجده في الملعب فلا يحتاج إلى استلام الكرة كثيرا وظهره لمرمى الخصم".

وأضاف "ومن خلال مناطق تواجده أيضا فلا يحتاج إلى الرؤية التي يحتاجها لاعب الوسط في عمق الملعب مثل رقم 8 أو 10 كلوكا مودريتش أو كيفين دي بروين على سبيل المثال".

وتابع "ولهذا فأن محمد صلاح بهذا التوظيف رفقة ليفربول كان لا يرتكب الكثير من معدلات التمرير الخاطئ للكرة أو فقدانها نتيجة الضغط عليه، فكان يخسر الكرة بالشكل الطبيعي للجناح إذا لم يتمكن من مراوغة الظهير في موقف 1 على 1 سواء بالمهارة أو السرعة، لكن ليس وظهره لمرمى خصمه".

وشرح "من هذه المناطق في الملعب التي يعرفها جيدا وكذلك اكتسب خبراته فيها على مدار مسيرته في المستوى الأعلى لكرة القدم، فقدم الكثير من التمريرات الحاسمة أو صناعة الفرص المحققة وكان من أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في العديد من المواسم مع ليفربول".

التوظيف كمهاجم صريح

وأكمل يوسف "بناء على ما سابق فتوظيفه كمهاجم صريح مع منتخب مصر خلال كأس أمم إفريقيا ظلمه وأظهره بهذا الشكل من فقدان الكثير من الكرات أو افتكاك الكرة منه كثيرا والتمرير الخاطئ".

وواصل "كل ذلك يؤدي إلى فقده الكثير من الكرات السهلة وارتكاب التمريرات الخاطئة حتى لأنها ليست من مميزاته الحفاظ على الكرة واشتراكه في مراحل مبكرة من اللعب والتمرير الجيد أثناء بناء اللعب في مراحل مبكرة".

وتابع "السياق الذي وضعه فيه حسام حسن خلال البطولة جعله يظهر بهذا المستوى، لكن الحقيقة أنه ليس في أفضل طريقة لعب له ولا سياق، هناك اختلاف كبير للغاية بين اللعب في العمق وعلى الجناح كـ Inside Forward".

كيف يؤدي صلاح جيدا كمهاجم؟

وفسر "لكي ينجح صلاح في هذه المنظومة وطريقة اللعب هو اشتراك صانع الألعاب -إمام عاشور- في مراحل اللعب المبكر ويؤدي دور صلاح الذي لم يتمكن من تأديته".

وأتم "رأينا ذلك في مباراة مصر ضد كوت ديفوار في صناعة إمام عاشور الهدف الثالث وتحرك صلاح من الخارج إلى داخل الملعب ومهاجمة المساحة وأنهى الهجمة، في هذا السياق من الممكن أن يظهر صلاح بشكل أفضل بكثير".

أرقام صلاح

التمريرات الخاطئة لصلاح في البطولة وصلت إلى 48 ويحتل المركز الثامن في قائمة اللاعبين الأكثر تمريرات خاطئة.

وخسر صلاح الحياذة على الكرة خلال البطولة 98 مرة محتلا المركز الرابع في القائمة.

بينما قطعت منه الكرة 14 مرة ويتواجد في المركز الثاني في القائمة.

مع العلم أن منتخب مصر يتواجد في المركز الـ 11 في قائمة الحياذة على الكرة بنسبة 49.1%.

نهاية، الرأي بشأن أن صلاح يستحق الانتقاد أم لا لك بالتأكيد، وذلك بعد توضيح كافة الأمور الفنية والسياق الذي لعب فيه صلاح ولا يناسبه بشكل كبير.