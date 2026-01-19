مؤتمر فرانك: نحن على الطريق الصحيح.. وأريد من الجماهير دعم الفريق

يرى توماس فرانك المدير الفني لتوتنام أن فريقه يسير على الطريق الصحيح.

ويستعد توتنام لمواجهة منافسه بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة من دور الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الدنماركي خلال المؤتمر الصحفي: "تشافي سيمونز أصيب في الكاحل ولم يتدرب معنا، لكنه سيلعب بسبب نقص الخيارات".

وأضاف "اللاعبون يحتاجون إلى الدعم، من خلال ذلك من الممكن أن ننتصر على دورتموند".

وأكمل "عدم دعم الجماهير لي؟ الأمر ليس عني بل عن دعم الفريق، أنا سعيد بتحمل اللوم، علينا القتال ونحن بحاجة إلى الفوز بالمباريات".

وتابع "أفضل لاعبي الفريق لم يتواجدون بالشكل الكافي، لذلك الأمور كانت أكثر صعوبة، علينا إيجاد طريقة لتحقيق النتائج الإيجابية".

وأنهى حديثه قائلا: "هناك العديد من الإشارات التي تدل على أننا في الطريق الصحيح، نحن أقرب مما نعتقد لذا يجب أن نستمر في المضي قدمًا".

ويحتل توتنام المركز الـ 11 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما يأتي بوروسيا دورتموند في المركز العاشر بنفس الرصيد.

وخسر توتنام في المباريات الـ 3 الأخيرة وتعادل قبلها مباراتين متتاليتين.

