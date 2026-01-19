دعم جديد لـ ميسي.. إنتر ميامي يحول إعارة أليندي إلى شراء

أكد إنتر ميامي التعاقد النهائي مع المهاجم تاديو أليندي قادمًا من نادي سيلتا فيجو الإسباني بعدما كان يلعب مع الفريق على سبيل الإعارة.

قضى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا موسم 2025 معارًا إلى إنتر ميامي، وسجّل 20 هدفًا في 37 مباراة في الدوري الأمريكي والترقيات.

أليندي قدّم أفضل مستوياته خلال مسيرة إنتر ميامي نحو لقب الـMLS، بعدما سجّل تسعة أهداف في ست مباريات بالأدوار الإقصائية، من بينها ثلاثية في الفوز 5-1 على نيويورك سيتي في نصف النهائي.

كما سجّل الأرجنتيني الهدف الثالث لإنتر ميامي في الفوز 3-1 على فانكوفر وايتكابس في نهائي كأس MLS في ديسمبر.

وبعد لعبه دورًا محوريًا في التتويج الأول في تاريخ إنتر ميامي بكأس MLSحوّل أليندي إعارته إلى انتقال دائم.

وبحسب الموقع الرسمي لإنتر ميامي، وقّع ألليندي عقدًا يمتد حتى يونيو 2030 مع خيار التمديد لعام إضافي.

ويحجز أليندي مكانًا دوليًا في قائمة الفريق، وسي reunited الآن مع ليونيل ميسي وبقية عناصر الفريق قبل انطلاق موسم 2026.

هذا الانتقال النهائي يعني رحيله عن سيلتا فيغو بعد تسجيله ثلاثة أهداف في 13 مباراة رسمية.

ويواصل أليندي تعزيز سوق إنتر ميامي الشتوي النشط، والذي شهد وصول سيرخيو ريغيلون ليكون خليفة لجوردي ألبا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعاقد بطل الدوري الأمريكي مع لاعب الوسط ديفيد أياالا قادمًا من بورتلاند تيمبرز مقابل مليوني دولار.

كما ضم النادي الحارس داين سانت كلير، والظهير فكوندو مورا، والمدافع ميكائيل.

وفي الوقت نفسه، أكمل رودريجو دي بول انتقاله النهائي من أتلتيكو مدريد بعد أن قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى فريق خافيير ماسكيرانو.