خبر في الجول - فاركو يتعاقد مع محمد جابر لاعب حرس الحدود السابق

الإثنين، 19 يناير 2026 - 23:02

كتب : عمرو نبيل

توقيع محمد جابر لـ فاركو

أتم فاركو تعاقده مع محمد جابر، لاعب حرس الحدود السابق.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب انضم إلى فاركو في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن حرس الحدود.

الظهير الأيمن البالغ من العمر 35 عامًا انضم لحرس الحدود في يناير الماضي قادمًا من غزل المحلة.

وتم توقيع العقد بحضور رامي صبري، المدير الرياضي لحرس الحدود، وعماد حمدي، وكيل اللاعب.

ولم يشارك جابر سوى في 3 مباريات بقميص حرس الحدود، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وكان FilGoal.com قد علم سابقًا أن حرس الحدود قد تعاقد مع جيرالد كوبر في صفقة انتقال حر، وكشف أيضًا عن توقيع النادي مع عزيز عبيد، لاعب اتحاد المنستير السابق.

ويحتل حرس الحدود حاليًا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة.

