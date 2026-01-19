كرة سلة – فوز الأهلي والاتحاد على الاتصالات وسبورتنج

أُقيمت اليوم منافسات الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة والتي شهدت منافسة قوية بين جميع الفرق.

ونجح فريق الأهلي في الفوز على المصرية للاتصالات بنتيجة 85-77، فيما فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره سبورتنج بنتيجة 75-68، بينما فاز سموحة على بتروجت بنتيجة 89-80، وأخيرًا حقق الجزيرة الفوز على الزمالك بنتيجة 68-67.

وتُقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الدوري من دورين بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور التمهيدي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.

وتُعد بطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.

