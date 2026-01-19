تقرير يكشف سبب ابتعاد الأهلي عن هداف الدوري البلغاري

كشف موقع بارفا ليجا البلغاري عن مفاوضات بدأت وتوقفت بين الأهلي ونادي سسكا 1948 البلغاري بشأن مهاجمه الموريتاني مامادو ديالو.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الأهلي أبدى اهتماما جادا بضم الموريتاني مامادو ديالو بضم هداف الدوري البلغاري.

وجرت المفاوضات بين الطرفين، ولكن مطالب سسكا الباهظة ماديا أوقفت الصفقة في الوقت الحالي.

وانضم مامادو ديالو إلى سسكا 1948 صيف 2025 قادمًا من شاتورو الفرنسي، وسجل 11 هدفًا في 18 مباراة منذ بداية الموسم.

وخرج كيفن مونزيالو مهاجم دين بوش الهولندي من حسابات الأهلي بعدما كانت هناك مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

ويلعب دين بوش في دوري الدرجة الثانية الهولندي بالموسم الجاري.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي تراجع عن التعاقد مع الكونغولي كيفن مونزيالو مهاجم دين بوش الهولندي بسبب رؤية فنية من يس توروب المدير الفني".

وتابع "توروب يرغب في ضم مهاجم صريح، وهو يرى أن مونزيالو يميل أكثر للعب كجناح رغم مساهمته في عدد كبير من الأهداف".

وسبق أن كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي في مفاوضات متقدمة مع الكونغولي كيفن مونزيالو مهاجم دين بوش الهولندي بعد اقتناع سيد عبد الحفيظ بقدراته خلال جولته الأوروبية".

وتابع "الأهلي يسعى لحسم صفقة ضم اللاعب في ظل تلقيه عروضا من البرتغال وألمانيا وهولندا مع اقتراب نهاية تعاقده مع ناديه".

ويرتبط مونزيالو بتعاقد مع دين بوش حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية تجديد التعاقد لموسم آخر باتفاق الناديين.

وعلى صعيد آخر أعلن سيراميكا كليوباترا انتقال لاعبه مروان عثمان إلى الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وفي المقابل حصل سيراميكا كليوباترا على عمر كمال ومحمد عبد الله على سبيل الإعارة.