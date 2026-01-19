أرتيتا: إنتر مختلف عن الموسم الماضي.. والضغط على جيوكيريس طبيعي

يرى ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن مباراة فريقه ضد إنتر ستكون مختلفة عن المواجهة التي جمعتهما خلال الموسم الماضي.

ويستعد أرسنال لمواجهة إنتر على ملعب جيوسيبي مياتزا في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "التأهل ضمن أول 8 مراكز شيء كبير ونعلم ذلك، ونعلم أننا إذا فزنا سنضمن التواجد ضمن هذه المراكز".

وواصل: "علينا التعامل مع الأمور مباراة بمباراة. يمكننا أن نحاول النظر إلى المستقبل، لكن ما هو قادم وما يهم فعليًا هو المباراة التالية. أحيانًا نفكر كثيرًا في المستقبل، ثم يحدث ما يجبرك على التكيف مع الظروف. علينا أن نتعامل مع كل مباراة، وأن نستمتع بالرحلة التي نعيشها لأنها رائعة، وأن نبذل قصارى ما لدينا في كل مباراة، ثم نرى ما ستأتي به المباراة التالية".

وأكمل: "مشاركة إيزي تعتمد على المباراة ونوع الخصم الذي نواجهه، ثم على الأداء طوال المباراة. نلاحظ أمورًا يمكننا القيام بها، وكيف يمكننا إلحاق الضرر بالمنافس أكثر، ولدينا القدرة على تغيير ذلك".

وتابع: "الأداء والنتيجة لهما تأثير عاطفي على الفريق على مستوى الثقة، ونعلم أن مباراة الغد تهدف إلى المجيء هنا والفوز بالمباراة. هذه خطوة لم نقم بها في العام الماضي، وعلينا أن نظهر أننا أفضل من العام الماضي".

وأردف: "إنتر الذي واجهناه خلال الموسم الماضي كان يملك لاعبين مختلفين، ومدرب مختلف أيضًا، وأعتقد أن المهمة ستكون صعبة بالمثل. لكن عند مراجعة المباراة السابقة رأينا أداءً قويًا جدًا هنا، والفارق الذي خسرنا به المباراة كان بسبب ركلة جزاء، وبالطبع جميعنا شاهد ما حدث هناك وكان مخيبًا جدًا للآمال. إذًا، سنعرف غدًا كيف سيخوضون المباراة. لدينا فكرة واضحة جدًا عما علينا فعله للفوز، وسنحاول تطبيق ذلك لنكون أفضل منهم".

وكشف: "نستمر في تحفيز اللاعبين ونقول لهم إن المباراة المقبلة هي الأهم في الموسم، وبعدها بثلاثة أيام نخبرهم بنفس الشيء. هذه هي المتطلبات والتوقعات التي نضعها، وهذا هو المستوى الذي وضعناه كفريق وكنادي، ونحن نعيش هذا الأمر بفرح وحماس، وبالكثير من الطاقة كما هو مطلوب".

وأضاف: "الضغط على جيوكيريس؟ أعتقد أن الأمر ينطبق على جميع المهاجمين في الدوري، ومدى صعوبة اللعب في هذا المركز في الوقت الحالي بسبب القوة البدنية، وسيطرة المدافعين وجودتهم، بالإضافة إلى قلة المساحات في معظم أوقات المباراة لاستغلالها. لكن الأمر يتعلق بالاستمرارية والعودة مرة أخرى. نحن نعرف معدل عمله، إنه يحاول حقًا تقديم أفضل ما لديه، وعلينا الاستمرار في العمل".

وأتم: "السياق مشابه جدًا للعام الماضي، لكن من الواضح أن الفريقين مختلفان حاليًا. هناك مدرب جديد أيضًا، وأعتقد أنه أعطاهم بعض الأمور في هويتهم وطريقة لعبهم. لكن من الواضح أنه فريق تنافسي للغاية، فريق يهيمن على الدوري، وستكون المباراة صعبة جدًا".