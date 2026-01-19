طائرة – الأهلي يحصد لقب السوبر للمرة الرابعة على التوالي بالفوز على الزمالك

الإثنين، 19 يناير 2026 - 22:21

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك كرة طائرة

حقق الأهلي لقب كأس السوبر المصري للكرة الطائرة وذلك بعدما حسم النهائي أمام الزمالك بنتيجة 3-1 في الأشواط.

وفاز الأهلي على الزمالك في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي.

وذلك من إنشاء البطولة لأول مرة في عام 2023.

وانتهت الشوط الأول بنتيجة 25-16، والثاني بنتيجة 25-15 للأهلي.

وحسم الزمالك الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 31-29، وأخيرا فاز الأهلي في الشوط الرابع بنتيجة 25-21.

الأهلي الزمالك كرة طائرة
