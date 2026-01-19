لويس إنريكي: محظوظ بالعمل مع 4 برتغاليين.. وأهنئ حكيمي على أدائه في أمم إفريقيا

أشاد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بأداء لاعبه أشرف حكيمي خلال كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة سبورتنج لشبونة غدا الثلاثاء في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن في مرحلة حاسمة من الموسم وهي أفضل فتراته، وعلينا الاستعداد جيدا والتركيز التام، هي لحظة مهمة في دوري أبطال أوروبا وسنلعب في ملعب استثنائي ضد فريق قوي مثل سبورتنج لشبونة الذي يضم لاعبين مميزين يجيدون الاستحواذ على الكرة".

وواصل: "أعجبني فريق سبورتنج لشبونة كثيرا، أسلوب لعبهم من الخلف وشخصيتهم القوية وإجادتهم اللعب بدون كرة، أتوقع مباراة صعبة وسنبذل قصارى جهدنا للفوز".

وتابع: "ستكون المباراة متقاربة وصعبة، وربما مشابهة لمباراة بلباو، كنا نعلم أن لدينا جدول مباريات صعب ونحتاج الآن إلى الثلاث نقاط لضمان التأهل لدور الـ16".

وشدد: "من الطبيعي أن يمر اللاعبون بفترات صعود وهبوط خلال الموسم، ونونو مينديز يتمتع بلياقة بدنية جيدة ومهارات فنية عالية، قبل أن أدربه كنت أراه لاعبا رائعا، وإنه لمن دواعي سروري حقا أن يكون لدي لاعب مثله".

وأضاف: "أنا محظوظ بالعمل مع أربعة لاعبين برتغاليين ومدير رياضي أيضا، الأمر في غاية السهولة لأنهم جميعا يمتلكون مهارات مميزة كلاعبين وشخصيات رائعة، وأنا محظوظ بوجودهم".

وأتم: "تأثير أمم إفريقيا على حكيمي ومبابي؟ هذه هي الحياة، الأمر أشبه بعندما يرحل مدرب بسبب إجبار النادي له على الرحيل، لا شيء مميز، هذه هي الحياة، فاز منتخب السنغال ويجب أن نهنئ البطل، كما يجب أن نهنئ منتخب المغرب، ولا بد لي من الإشادة بأداء حكيمي كلاعب".

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة.